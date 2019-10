Ale Calleros: Así lidia con sus hijos cuando su papá Mario Domm está de tour La esposa del cantante de Camila, bailarina y actriz, se ha dedicado íntegramente a su familia los últimos años. Ahora acaba de graduarse como maquillista profesional. Hoy conversa con nosotros en exclusiva acerca de la maternidad. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy tenemos el gusto de conversar con una mamá súper especial, Alejandra Calleros. La esposa del cantante Mario Domm tiene dos pequeños, Anja y Enya, de cinco y tres años de edad respectivamente. Excelente bailarina y actriz de teatro, el amor y la maternidad hizo que pusiera su carrera en hold. "Tenía claro que en mi casa el artista era mi esposo", dice con mucha humildad. Image zoom Alejandra Calleros Pero nosotros sabíamos que la artista que lleva dentro saldría a la luz tarde o temprano y se acaba de graduar en una carrera muy compatible con su papel de mamá, porque le permite jugar con sus horarios: la de maquillista profesional de muchas celebridades en Hollywood, donde reside ahora la familia. "Me encanta trabajar con mis amigas, ayudarles a que se vean aún mejor me hace súper feliz". Image zoom Alejandra Calleros SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy queremos preguntarle acerca de su papel como mamá. Antes que nada, por motivos de su carrera musical, el cantante de Camila pasa mucho tiempo fuera de casa y, como muchas mamás, hay veces que ejerce de papá y mamá durante las ausencias de su esposo. Queremos saber cuáles son su tips al respecto: Image zoom Alejandra Calleros "Al principio me costó un montón de trabajo aceptar que esa era la dinámica en la familia . Siempre soñamos con ser una familia nómada, pero al cabo de intentarlo un par de veces decidimos que lo más saludable para los bebés era seguir sus rutinas y tener sus espacios". Image zoom Alejandra Calleros "Ahora que son más grandes ya preguntan y lloran cuando llega la hora de decir adiós a papá . Una cosa que nos ayudó muchísimo es involucrarlos en algunos viajes durante el tour, atrás de bambalinas , a la hora de los ensayos o el hecho de la experiencia de "vivir" por un fin de semana en el hotel". Image zoom Alejandra Calleros "Creo que se quedaron más tranquilos cuando entendieron que hacía papá cuando no estaba en la casa. Ahora procuramos que papá se despida cada vez que sale, les explica dónde va , por cuántas noches no va a estar y que siempre pueden llamarle por video-llamada a la hora que ellos quieran". Image zoom Alejandra Calleros "Con el tiempo se acostumbraron y entendieron que su papá está llevando un mensaje con sus canciones y que "papá siempre regresa". Todo el tiempo están llamándolo desde su iPad, les emociona ver los lugares nuevos en donde está y la comida que hay ahí, etc". Image zoom Alejandra Calleros "Cuando papá está en casa un fin de semana entero, hacemos todo lo posible por aprovechar tiempo de calidad en familia. Aun así, siento que Mario es un papá súper presente , nunca lo he sentido lejano y siempre está al pendiente de todo". Image zoom Alejandra Calleros Ale está feliz con la familia tan hermosa que ha creado: "Me siento la persona más afortunada del planeta tierra. Creo que siempre supe que yo iba a ser mamá de varones, me lo decía la intuición. Aunque requiere de una energía física increíble , soy feliz con la dinámica que es ser mamá de niños". Image zoom Alejandra Calleros "He aprendido que tengo que ver el mundo desde un punto de vista más alivianado, más relajado , sin complicaciones, sin dramas , más fácil y eso sí, con extra energía física… Al ser mamá de varones se siente que vuelves a disfrutar de las cosas más sencillas. Es como tomarte un break de la dieta, el maquillaje y los tacones para reír sin control, echarte al sillón a comer nieve y revolcarte en el pasto…", confiesa riendo. Image zoom Alejandra Calleros "Una niña es lo más lindo que nos pudiera pasar, pero soy súper delicada para los embarazos. Con los dos sufrí hiperémesis gravídica. Una condición que hace que vomites la mayoría del tiempo. Me la pase tan mal que temo más estar embarazada que al mismo parto. Además, presiento que volvería a ser niño si llegáramos a intentar un tercero". ¡Muchas gracias por conversar con nosotros, Ale! Si quieres seguir los increíbles looks de maquillaje de Alejandra Calleros, puedes seguirle en su iNSTAGRAM aquí. Advertisement

Close Share options

Close View image Ale Calleros: Así lidia con sus hijos cuando su papá Mario Domm está de tour

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.