Alarma: ¡William maneja y el príncipe George va en el asiento delantero! Una foto del príncipe William manejando con el pequeño príncipe George sentado junto a él, en el asiento delantero de su auto, causa revuelo en las redes. ¿No es muy peligroso para el niño y además está prohibido por la ley al ser una grave infracción? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A la llegada al tradicional almuerzo que la reina Isabel organiza en Buckingham con motivo de la Navidad, una imagen del príncipe William manejando su auto con el príncipe George a su lado causó revuelo en las redes. Image zoom Ver así al pequeño, que cuenta ahora con seis años, sería impensable en los Estados Unidos y por ese motivo muchas personas al verlo se llevaron las manos a la cabeza. Prácticamente en la mayoría de los estados, donde puede haber pequeñas variaciones según el peso o la estatura de los niños, lo que sí está claro es que no pueden ir sentados adelante junto a la persona que maneja si son menores de doce años. ¡El pequeño príncipe apenas tiene seis! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Pese a que aparentemente el príncipe Jorge va sentado sobre el booster o alzador que también se usa en los Estados Unidos entre los cinco y ocho años aproximadamente, su papá el príncipe William estaría cometiendo un delito por manejar con su hijo al lado en muchos otros países también, como España, donde está terminante prohibido que un niño que mida menos de 135 centímetros ocupe el asiento delantero. Image zoom Al parecer la norma en Inglaterra es diferente: sólo se exige que los niños lleven ajustado el cinturón de seguridad en la forma correcta que requiera su estatura. Así que aunque resulte escalofriante para los que no estamos acostumbrados a ello, el príncipe no cometió ni infracción ni delito. Esta no fue la única cosa llamativa del duque de Cambridge al acudir a su regular cita a palacio. ¿Por qué no iba junto a él su esposa, Kate Middleton? La duquesa llegó manejando un auto diferente, junto a una persona de seguridad y, esta vez sí, los príncipes Louis y Charlotte en el asiento trasero. Advertisement

