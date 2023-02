Alaïa sorprende con la temática que eligió este año para su fiesta de cumpleaños, ¿de qué será? Adamari López es consciente de que la elección que hizo su princesa no es especialmente para niños, pero ha querido consentirla. "Le vamos a dar un twist para que sea obviamente una fiesta de niños". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y su hija Alaïa | Credit: Mezcalent El cumpleaños de Alaïa está a la vuelta de la esquina. La hija de Adamari López cumplirá el próximo mes de marzo 8 años y su mamá ya se encuentra planificando la fiesta. A diferencia de los anteriores años en los que Adamari había tenido más poder de decisión, este ha sido la carismática niña la que ha elegido la temática que tendrá la celebración. "Mi princesita ha decidido esta vez la temática de lo que será su fiesta y no se imaginan lo que eligió", contó la copresentadora de Hoy Día (Telemundo) a través de un video que compartió este miércoles desde su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores. La también actriz comenzó explicando que la niña tenía en mente dos temas que le gustaban. "Uno era de surfing porque es algo que quiere aprender", reveló Adamari. "Y quería entonces que sus amiguitos en el colegio y sus amiguitos de toda la vida fueran con ella a una clase de surf. Es una excelente idea, pero no me garantizan que me pueden dar la clase porque si ese día llueve o si hay aguaviva pues no quiero que se le arruine el cumpleaños". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Descartada esa idea, la otra opción era una fiesta ambientada en el universo de Merlina Addams, la protagonista de la exitosa serie de Netflix que tanto le gusta a Alaïa, y Adamari dio el visto bueno. "No es una serie que yo pienso que es para niños de la edad de Alaïa, pero el personaje de Merlina Addams le gusta mucho", comentó la inolvidable villana de exitosa telenovelas. "Hemos visto la serie, la hemos visto juntas porque pienso que no es una serie para niños, no es una serie que pueda ver ella sola sin una explicación de cosas que van pasando dentro de la serie…". Merlina Jenna Ortega, protagonista de Merlina | Credit: Albert L. Ortega/Getty Images "Nos vamos a ir a un lugar donde vamos a buscar quizás un ambiente que se parezca a lo de la película y le vamos a dar un twist para que sea obviamente una fiesta de niños", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vestido Aunque aún queda algo más de un mes para su cumpleaños, ya se encuentran confeccionando el traje que lucirá Alaïa, que obviamente estará relacionado con Merlina. "Ella quiere el vestido que usó Merlina para la fiesta que hubo del colegio y entonces están aquí haciéndole un toile para hacerle un vestido", detalló. "Yo, por lo general, no visto a Alaïa de negro porque no es un color que tampoco me gusta para niños… El asunto es que ella quiere este traje en color negro. Le estamos haciendo el toile para entonces ir a comprar la tela y hacerle el vestidito".

