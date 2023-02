El solidario detalle de Alaïa con los niños necesitados La pequeña y sus amiguitos se mostraron así de ilusionados con lo que prepararon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo, Alaïa tenía una cita muy especial con sus amiguitos. En esta ocasión, no era para jugar, sino para hacer algo muy importante. La pequeña y sus compañeros salieron al parque en la mañana para recaudar fondos para los niños necesitados en Haití. Desde un stand del lugar, compartieron felices las cositas que tenían preparadas para conseguir ayudar a todos esos pequeños sin recursos. Limonada, galletas, helado y chocolates fueron algunas de las propuestas en la mesa que organizaron con tanto amor y alegría. Alaia Alaïa, hija de Adamari López | Credit: Instagram Adamari López "Hola chicos, estamos haciendo un stand de limonada y galletas para los niños en Haití", expresó Alaïa entusiasmada con el cartelito en la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo vengan al parque y búsquenos, estamos en la entrada", dijo otra de las amigas de la hija de Adamari López y Toni Costa. Alaïa Alaïa | Credit: IG/Alaïa La conductora puertorriqueña se encargó de llevar a su pequeña a este lugar donde la solidaridad y la empatía con el prójimo estuvo más que presente. A pesar de tenerlo todo, sus papis le han enseñado lo importante de ser generoso y ayudar a los demás con este tipo de actividades en las que Alaïa participa encantada. Su cara de felicidad junto a sus amigas lo dice todo.

