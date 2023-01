Alaïa sigue los pasos de Adamari López y triunfa: "Esta bebé es una artista" La pequeña deslumbró con este aplaudido video en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa ha demostrado tener muchos talentos, tanto deportivamente hablando, como estudiante y, sobre todo, como hija amorosa. Esta semana, el gran amor de Adamari López y Toni Costa mostraba que hay algo más que se le da muy bien. Un nuevo video en sus redes dejaba al descubierto el poder de la pequeña frente a las cámaras. Siguiendo los pasos de mami en uno de sus divertidos videos en redes, Alaïa se robó el show y recibió un sinfín de aplausos virtuales. Primero fue Ada quien mostró su interpretación, después le siguió su hija. El talento artístico de la chiquitina desbordó la pantalla. Adamari Lopez, Alaia Credit: John Parra/Getty Images El clip se produce delante de unas riquísimas palmeritas de azúcar. "Cuando el antojo puede más que la dieta, ¿me la como?", bromeó la conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le siguió Alaïa, quien protagonizó con mucha gracia el mismo video. Se metió tanto en el papel que deslumbró. Sus dotes de actriz quedaron latentes y así se lo hicieron saber sus seguidores cuando la pequeña compartió el momento en su cuenta de Instagram. "Qué bueno que mami vive una vida saludable y no se las puede comer, ¿¡toditas para mi!?", lee su divertido comentario. "Ada ponla a actuar como tú... es muy inteligente", "Esta bebé es una artista", "Preciosa y talentosa como la madre. Esta entra a la TV prontito", "Se le salió su dote de actriz, igualita a su mami", "Tremenda artista", escribieron tan solo algunos encantados con su puesta en escena. Alaïa, ya de regreso a la escuela después de su viaje a España, está feliz de haber disfrutado de unas vacaciones de ensueño y también de estar de nuevo junto a su mami.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alaïa sigue los pasos de Adamari López y triunfa: "Esta bebé es una artista"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.