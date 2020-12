Close

Alaïa se solidariza con Adamari López y se une a su mami en sus entrenamientos físicos La conductora compartió unos videos entrañables donde su pequeña acompañó a su mami a la sesión de entrenamiento e hizo los mismos ejercicios como una campeona. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué ternura! Alaïa ha vuelto a derretir las redes sociales con su último y amoroso gesto con su mamá, Adamari López, que orgullosa lo compartía en sus historias de Instagram. Este sábado la conductora se disponía a asistir a su entrenamiento con su nueva preparadora personal Jocelyn M. Trochez-Santini, y lo hizo en la mejor compañía. Su hija se vistió con ropa de deporte y se unió a la puertorriqueña sin que se le resistiera ni uno de los ejercicios. Como toda una campeona, super Alaïa saltó la cuerda, hizo pesas y flexiones con una energía estupenda que sirvió de motivación y apoyo a su progenitora. Image zoom Adamari López | Credit: IG/AL Image zoom Adamari López | Credit: IG/Adamari López La princesa de la casa está acostumbrada a entregarse en todo lo que hace y así lo demuestra en todas las actividades extraescolares a las que asiste cada día. Clases de tenis, gimnasia, ballet y equitación son algunas de las facetas en las que Alaïa destaca por su esfuerzo y constancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una disciplina que volvió a demostrar durante esta sesión de ejercicios que Adamari comenzó hace unos meses y con la que ambas pasaron un momento lleno de complicidad. Image zoom Adamari López | Credit: IG/Adamari López Madre e hija pasaban una agradable y soleada mañana de sábado poniéndose en forma y cuidando su cuerpo y su alma. Seguro que Toni Costa, como buen deportista, estará muy orgulloso de sus chicas.

