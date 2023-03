Alaïa se corta el cabello a días de celebrar su cumpleaños número 8 La hija de Adamari López y Toni Costa acudió este jueves el salón de belleza en compañía de su famosa mamá. Mira cómo quedó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaia Alaïa; Adamari López | Credit: Instagram (x2) Este fin de semana será muy especial para Adamari López y su ex Toni Costa. El fruto de su amor, Alaïa, cumplirá el sábado 8 añitos y la conductora puertorriqueña y el bailarín español se lo celebrarán con una gran fiesta que este año, para sorpresa de muchos, estará ambientada en el universo de Merlina Addams, la protagonista de la exitosa serie de Netflix. "No es una serie que yo pienso que es para niños de la edad de Alaïa, pero el personaje de Merlina Addams le gusta mucho", compartía semanas atrás Adamari a través de su página de Facebook. "Ella quiere el vestido que usó Merlina para la fiesta que hubo del colegio", añadía. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Como es lógico, la pequeña está muy ilusionada de que llegue este día para poder celebrar junto con su familia y amiguitos esta fecha tan señalada. Y ya se está preparando para ello. A pocos días de su cumpleaños, Alaïa acudió este jueves en compañía de su famosa mamá al salón de belleza para cortarse el cabello. Alaïa Alaïa en el salón de belleza | Credit: Instagram Alaïa A través de su perfil de Instagram, donde supera el millón de seguidores, se compartió un video en el que se puede ver no solo cómo le cortan el cabello sino también el resultado final. "Gracias tío Fabián por consentirme y cuidar mi cabello. Te quiero mucho", se escribió junto a la grabación. Alaia Alaïa con su nuevo look | Credit: Instagram Alaïa "Yo feliz de cortarte el cabello para tu cumpleaños. Te quiero mucho", no tardó en comentar el estilista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Bellísima como su mami", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardó en recibir la publicación.

