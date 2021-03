"Tienes que entrenar más": Alaïa se convierte en la exigente pero tierna entrenadora de Adamari La pequeña de 6 años compartió recientemente una mañana de ejercicio físico con la carismática presentadora puertorriqueña. Tienes que ver el vídeo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alaïa se ha convertido en la principal motivación de Adamari López en su lucha por verse más saludable y tener una mayor calidad de vida. "[Es] una manera de saber que voy a tener el peso ideal para estar con ella", reconocía a principios del año pasado en una entrevista con People en Español cuando recién se unía al programa WW para lograr su objetivo. Desde entonces, además de cuidar su alimentación, la carismática copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) se ha esforzado por hacer ejercicio diariamente, adoptando en su rutina diaria diferentes actividades y entrenamientos que le han permitido perder peso. Tal es su motivación por llegar a la meta que la también actriz no descansa ni siquiera el fin de semana, como prueba el reciente vídeo que compartió a través de su página de Facebook. En la grabación, la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor aparece compartiendo con su hija una mañana de ejercicio físico. "Hoy vamos a hacer un entrenamiento Alaïa y yo. Ustedes saben que estoy tratando de llevar una vida más saludable. Alaïa es una de mis motivaciones más grandes porque ella siempre quiere hacer más ejercicio, quiere hacer más actividades. Estamos en fin de semana y Alaïa enseguidita me pregunta: 'Mami vamos a entrenar o me puedes llevar a entrenar'. Y entonces decidimos que hoy vamos a salir a correr por la calle para mantenernos en esta actividad física. Alaïa me va a acompañar y así vamos a poder hacer este ritmo de vida saludable en la que nos involucramos las dos. Ella me motiva a mí y yo le enseño lo importante también que es hacer este tipo de ejercicios para mantenernos fuertes, activos", explicó la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la jornada de entrenamiento, la pequeña Alaïa se convirtió en la tierna pero exigente entrenadora personal de su mamá, demostrando que se encuentra en plena forma física. Adamari López Image zoom Adamari López y su hija compartiendo una mañana de ejercicio físico | Credit: Facebook Adamari López "¿Cómo es que yo estoy muerta de cansada y tú corres más rápido que yo?", se preguntó Adamari al ver que la pequeña de 6 años podía correr más que ella y sin cansarse. La simpática respuesta de la niña no se hizo esperar. "Tienes que entrenar más. Como yo empecé primero que tú a entrenar entonces yo sé cómo correr y hacer todo y tú, bueno, tienes que entrenar más para hacer lo que yo hago", expresó.

