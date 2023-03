Alaïa se confiesa por primera vez y cuenta qué penitencia le puso el cura La pequeña hace la Comunión este año y tuvo que pasar por el confesionario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada mañana, Toni Costa y Alaïa se dedicaron unos minutos de amor de padre e hija para contarse sus cosas y, sobre todo, vivir momentos únicos que ninguno olvidará. En esta ocasión, el bailarín explicó que su chiquitina tuvo que confesarse con el Padre para así borrar sus inocentes "pecados" y poder tomar su Primera Comunión. La conversación fue un derroche de ternura por parte de ambos, especialmente Alaïa quien, muy amablemente, dio a conocer la penitencia que le puso el cura para poder confirmarse. Ante la orgullosa mirada de su papi, la pequeña deportista que acaba de cumplir 8 añitos, lo explicó a la perfección. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: Facebook/Toni Costa El video al completo quedó publicado en la cuenta de Facebook del profesor. "Ayer se confesó por primera vez, obviamente no lo va a decir aquí a nadie porque eso queda entre el Padre y ella, pero, ¿qué penitencia te puso a tus pecados?", le preguntó Toni a su princesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la dulzura propia de una niña, Alaïa se lo dejó saber a los seguidores, que quedaron derretidos por su manera de expresarlo y por la penitencia tan amorosa que le tocó hacer. "Darle un besito y un abrazo a mi papá y a mi mamá", dijo con una feliz sonrisa. "¡Menuda penitencia! ¿No?", bromeó Toni, dándole un amoroso beso a su eterna San Valentín. Para el coreógrafo español, Alaïa es tan responsable y aplicada que no puede imaginarse nada malo por lo que pudiera confesarse. "Tú eres tan buena que no sé qué le dirías", le expresó dudoso. Un momento entrañable que se suma a la larga lista de memorias cómplices creadas entre papá e hija.

