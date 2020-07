Alaïa pone en apuros a Toni Costa al revelar un secreto suyo en pleno video. "¡Lo cuenta todo!" La pequeña estaba con su papi en la piscina cuando se le escapó un detalle algo 'comprometedor' sobre el bailarín que trató de salir del paso como pudo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es lo que tienen los niños, son transparentes, no lo pueden evitar. Esa naturaleza tan inocente es lo que les hace especiales pero también pueden meternos en líos. Si no, que se lo pregunten a Toni Costa, quien acaba de ser víctima de una travesura de su hijita Alaïa. A la pequeña se le escapó un dato curioso sobre su papi mientras grababan un video para las redes y claro el bailarín trató de esquivarlo como pudo. Al final nos enteramos de algo que se supone no debería estar haciendo. Tanto él como su mujer, Adamari López, participan en un reto físico importante liderado por el entrenador Yasmany. Un reto que implica no solo hacer ejercicio sino comer sano y moderado. Sin embargo, la princesa de la casa confesó que su papuchi come bocadillos de Nutella, vamos, que no ha renunciado al chocolate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Si no estás conmigo, no te compro bocadillos de Nutella!", le dijo la pequeña frente a la cámara. "Pero si yo no como eso", le respondió Toni. Se supone que no debe pero a juzgar por las palabras de Alaïa, de vez en cuando Toni peca y se da sus caprichos. Aún así luce espectacular. "Yo no como eso, a mi no me deja Yas comer Nutella", le dijo a la pequeña. "Sí", contestó ella contradiciéndole. En fin, descubrimos al coreógrafo con las manos en la masa. "Lo cuenta todo", dijo con carita de 'me pillaron'. Un divertido momento entre padre e hija que nos alegra el día.

