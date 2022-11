¡Alaïa paraliza las redes con emotivo mensaje! "No te preocupes por nada" La pequeña compartió unas palabras llenas de aliento y esperanza para todo el mundo. "Esa hermosura de niña tiene un ángel". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada una de las apariciones de Alaïa en las redes es una bocanada de aire fresco. Ya sea con sus famosos papis, Toni Costa y Adamari López, o sola, la pequeña siempre tiene una sonrisa, un detalle bonito y un mensaje positivo. Esta vez, desde sus redes, la ya no tan chiquitina compartía un mensaje para el mundo. Unas palabras llenas de paz, amor y esperanza que han tocado los corazones de sus seguidores. "No te preocupes por nada. Reza y pídele a Dios por todo lo que necesites". Aunque Alaïa dio el mensaje en inglés, fue traducido al español en la descripción de este video tan entrañable y conmovedor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando estés rezando recuerda siempre dar gracias. La Paz que Dios da mantiene nuestra mente y nuestros corazones en Jesús Cristo. La Paz que Dios nos da es tan grande que no la podemos entender", prosiguió mencionando el verso de los Filipenses 4: 6-7, en la Biblia. Alaïa Alaïa | Credit: Mezcalent Además de recitarlo a la perfección, lo que más llamó la atención fue la fuerza y la convicción con la que lo transmitió. Alaïa ha heredado de sus papás la educación católica y la fe en Dios, unas creencias que quiso compartir con la mejor de sus sonrisas. "Me acabas de llenar de paz", "Esa hermosura de niña tiene un ángel", Eso es una belleza de bebé", "Eres una bendición inmensa", "Alaïa, eres una niña muy especial", "Qué belleza del corazón", escribieron tan solo algunos seguidores emocionados con este mensaje. ¡Gracias, bella Alaïa!

