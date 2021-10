Alaïa, hija de Adamari López, ¡le llevó hoy la contraria a su papá, Toni Costa, sin parpadear! Alaïa crece y ya va mostrando personalidad propia: ¡mira cómo reaccionó al escuchar hablar a su papá con su rubia maestra de golf! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa y su padre, Toni Costa, tienen una relación que enamora. A la hija de Adamari López le brillan los ojitos siempre que está junto a su papá, a quien seguramente extraña demasiado desde que sus progenitores anunciaron su separación y dejaron de vivir bajo el mismo techo. Costa, quien acaba de regresar de España desde donde compartió unos bellos y nostálgicos atardeceres, pasó el día con su hija y posteó desde sus historias tiernos momentos junto a la pequeña en sus clases de hoy, junto a la rubia y simpática profesora con quien solemos verles en el campo de golf. Alaïa se veía muy seria sentada entre los dos y no dudó en llevar la contraria a ambos cuando cuando Elvira Barcala afirmó que la gente de Valencia era lo mejorcito de España: "Los valencianos son los más simpáticos de España, son la gente como más buena, de corazón, más sincera de España", dijo su profe de golf. Alaïa Toni Costa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toni se mostró encantado con los halagos hacia su tierra y al ver la cara de pocos amigos con que su hija escuchaba la conversación, le increpó: "¿Tú que piensas Alaïa, que soy simpático o no?". Con el rostro serio, Alaïa negó con la cabeza, provocando las risas de su padre. Después, Toni compartió un hermoso video en el que su hija dejaba volar su cabello al avanzar el carrito de golf y podía apreciarse su dulzura antes de darle un espontáneo beso a su papá. Alaïa Credit: IG Toni Costa Alaïa Toni Costa Credit: IG Alaïa Toni Costa Mientras, Adamari López brilla como nunca tras un año de muchos cambios, en los que no deja de aparecer más y más bella en su nuevo show de Así se baila, derrochando química con personajes de la talla de William Levy.

