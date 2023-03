Ella es Lillyam, la dulce e inseparable nana de Alaïa La pequeña la presentaba junto a otros familiares, conocidos y sus amiguitas en un animado brunch de domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las vacaciones de este año por Spring break han sido unas de ensueño para Alaïa. Ya de regreso a casa, ella, su mami, Adamari López, y otra amistades salieron de brunch de domingo a seguir disfrutando. La pequeña presumió feliz este momento en el que, además, presentó con mucho cariño a Lillyam Lopera, su nana, siempre al pendiente de ella. La conductora confía en ella los cuidados de Alaïa y han creado una bonita familia, tal y como se puede ver en las imágenes. Lilly es una más en casa y se ha ganado el corazón de la pequeña, tan cariñosa y obediente con ella. Nana de Alaïa Lillyam Lopera, nana de Alaïa | Credit: IG/Lillyam Lopera Alaïa y su nana Alaïa y su nana | Credit: IG/Alaïa Adamari siempre cuenta con ella incluso cuando salen de viaje y parten de vacaciones. Lilly va con ellas para estar al pendiente de Alaïa cuando mami tiene que hacer otras cosas. Pero, también para que disfrute con ellas en familia de los buenos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vail, Disney, Italia o Puerto Rico son algunos de los muchos destinos a los que ha viajado para acompañar a madre e hija, pasarla en grande y atender a la chiquitina en todo lo que sea necesario. Cuando Alaïa era más pequeña contaban con Carmencita, la mujer que tenían en la casa y que cuidaba de ella y su hija con todo el amor. Pero años después tuvo que partir a Colombia, su país, para estar con su familia. Después llegó Lillyam, quien desde hace años procura esos cuidados y ya se ha convertido en una más. Como se ve en sus redes, a la nana de Alaïa no le faltan la sonrisa y el entusiasmo, los ingredientes perfectos para transmitir a la princesa, ya hecha toda una mujercita de 8 años.

