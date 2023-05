¡Alaïa vive un momento único en la Casa Blanca que jamás olvidará! Adamari López compartió orgullosa el instante del que fueron protagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que nació Alaïa, Adamari López siempre lo tuvo claro: viviría para hacerla feliz. Y así mismo está siendo. La conductora y su pequeña pasan unos días en Washington, donde las vivencias están siendo más que extraordinarias. Después de compartir su emocionante visita al interior de la Casa Blanca y publicar fotos de lo vivido, la puertorriqueña ha mostrado otro momento único protagonizado por su pequeña. Una de esas experiencias que se quedan grabadas en el corazón para siempre. Desde su perfil de Facebook y de lo más emocionadas, madre e hija contaron qué estaban a punto de hacer. Adamari López y su hija Alaïa en Washington Adamari López y su hija Alaïa en Washington | Credit: Facebook/Adamari López "Estamos casi listas para entrar a la casa de la Vice Presidenta Kamala Harris, yo vine como acompañante de Alaïa", expresó la feliz mamá. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el interior, Adamari fue mostrando el ambiente, las diferentes estancias y los nervios bonitos antes del gran encuentro. Así lo detallaba junto a su pequeña en este video en el que hacía partícipes a todos sus seguidores. "La saludó muchas veces, fue una experiencia súper linda, ella fue muy cariñosa y el mensaje que dio fue muy bonito, así que nos vamos con el corazón llenito y contento y felices de haber tenido esta experiencia", concluyó Adamari. "A seguir celebrando y disfrutando de la vida". Un momento único que ninguna de las dos olvidará.

