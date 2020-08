Alaïa, la hija de Adamari López, ya está en el "colegio de niña grande" Adamari López se muestra orgullosa de su hijita, Alaïa, quien inicia un nuevo ciclo escolar que representa una etapa importante en su vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace solo unos días, Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, concluyó su aprendizaje en el kínder. Ahora, la niña está iniciando una nueva etapa escolar que la conductora celebra y comparte muy orgullosa. “Hace unos días celebramos tu graduación de PK4 y esta semana comenzó tu colegio de ‘niña grande’ ”, dio a conocer López en su cuenta de Instagram. “Qué rápido pasa el tiempo mi Alaïa. Te Amo con locura y espero estar celebrando tus logros por muchos años más. Sonríe, sigue siendo buena y cariñosa… ¡sé feliz!”. RELACIONADO: ¡Cómo ha crecido Alaïa! Sus mejores fotos Image zoom Adamari López, Toni Costa y Alaïa Facebook Adamari López La presentadora de Un nuevo día acompañó este mensaje con una serie de imágenes de la pequeña portando una toga y un birrete en color azul. Así como otras en las que se ve a la familia reunida o a la nena usando un largo vestido decorado con coloridas estampas. Los cibernautas reaccionaron de inmediato con halagos y buenos deseos tanto para la madre como para la hija. Image zoom Mezcalent “Es una muñeca ¡¡¡como la mamá!!!”, escribió un seguidor. “¡¡¡Qué bella, mi Ada!!! Bella como la mamá”, expresó una fanática. “Es bella y no merecías menos que lo que tienes. Tus padres desde el cielo estarán felices de verte rodeada de tanto amor, un hombre que te adora, una buena suegra y una hija maravillosa. Bendiciones”, mencionó una usuaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Felicitaciones para esa niña tan inteligente y los papás tan buenos ¡¡¡¡¡en todo!!!!!”, dijo alguien más. “Hermosa niña. Dios la bendiga. Ella es tu misma carita. Como cuando tu tenías la edad que ella tiene ahora”, agregó otra persona. Alaïa comienza una nueva etapa en su vida bajo el cobijo de Adamari López y Toni Costa; seguro la chiquilla seguirá deleitando a sus fanáticos con nuevas aventuras.

