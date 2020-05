¡La petición de Alaïa a Adamari López que nos ha robado el corazón! La pequeña quiere algo con todas sus ganas pero antes de concedérselo la conductora le ha puesto una condición. ¡Mira la entrañable conversación entre madre e hija! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Da gusto verlas juntas por la complicidad y la relación tan especial que tienen. De nuevo, Adamari López y Alaïa nos regalaron un momento entrañable entre madre e hija que nos robó el corazón. Ambas se sentaron para tener una conversación muy seria y esta fue la petición que le hizo la joven youtuber a la presentadora. La chiquitina confesó a su progenitora que quiere un perrito y que es su gran ilusión. Antes de concederle ese deseo, Adamari quiso hablar con la princesa de la casa y explicarle que eso requiere implicación por su parte. "¿Tú sabes que tener un perrito implica responsabilidades en la casa?", le preguntó en este video publicado en Facebook. Alaïa afirmó y le dijo a su mamá las cosas que habría que hacer si finalmente adoptan a un peludito. "Hay que darle de comer, salir a hacer ejercicio con él, pasearle, limpiarle la caca...", dijo seria y responsable. Ella, muy entregada, se comprometió a hacerlas si le concedían ese sueño. Con toda la calma y el amor que se requiere para hablar con los niños, Adamari le explicó que Santa Claux se lo podría traer siempre y cuando ella entienda de verdad lo que implica tener un animal de compañía. "Tú tienes que ser responsable de llevarla a hacer sus necesidades afuera, de recogerlas en caso de que lo necesite, y que me gustaría que antes de que hicieras ese pedido a Santa Claux pudiéramos visitar un centro de acogida donde hay perritos y uno puede adoptarlos", le explicó con ternura máxima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una gran lección por parte de Adamari que Alaïa escuchó atentamente. La presentadora quiso inculcarle así los valores de cuidado y respeto por los animales y le hizo saber de la existencia de lugares donde hay muchos abandonados en busca de un hogar donde ser feliz. Madre a hija hicieron un pinkie promise al final de la conversación que fue un auténtico regalo. Adamari pidió sugerencias a sus seguidores en su cuenta de Facebook por si querían mandarles comentarios útiles en su decisión por sumar un nuevo miembro a la familia. ¡Gracias por este video lleno de principios y generosidad!

