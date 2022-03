A Alaïa se le escapan estas palabras hacia Toni Costa ¡y el bailarín se quedó helado! Lo que empezó siendo una divertida historia en sus redes sociales con su princesa, acabó con un comentario inesperado para el artista cuya reacción es digna ver. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada mañana, Toni Costa pasa a recoger a la reina de su corazón, Alaïa, para llevar a la escuela. Con carita de sueño pero felices, padre e hija saludan a los usuarios de las redes en sus historias de Instagram. Ese momento ya se ha convertido en uno de los más esperados por los 2 millones de seguidores del bailarín español. El dulce encuentro entre ambos lo amerita y es ya todo un clásico. Tiernos, divertidos, cariñosos y siempre con unas ocurrencias únicas, la situación va tomando color y humor. Lo mismo a la salida del colegio donde, muchas veces, también le espera el artista para regresarla a casa. Esta semana el encuentro ha sido especialmente significativo. Y es que, una espontánea Alaïa le hacía una confesión muy particular a su papi frente a todos. Unas palabras que le dejaron, literalmente, sin capacidad de reacción. Toni Costa y Alaïa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Toni Costa Es muy sencillo de explicar y mucho más de entender. En ese camino en coche, la chiquitina decidió compartir con su progenitor una de esas cosas que nacen sin planificar. De ahí la gracia y el encanto. Toni quedó paralizado y así se pudo ver en el video que plasma estos segundos que son oro. "Lo que me acaba de decir mi hija es una cosa que si me la repitiera ahora para todos vosotros sería un espectáculo. Vamos a probar", adelantó el orgulloso papá, quien hace todo por hacerla feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Papi, te amo mucho, ¡no puedo parar de decírtelo!", le soltó la pequeña sin filtros ni aviso previo. Una auténtica declaración de amor infinito que hizo explotar el corazón de su destinatario quien respondió con un "ay Dios míoooo, que me la como". No es para menos. La sensación de absoluta dicha traspasaba la pantalla y, especialmente, la sonrisa de Toni, quien ha demostrado ser un padrazo en toda regla. Su hija es su máxima prioridad por encima de todo, además de la persona a la que es devoto absoluto. "Es lo más maravilloso que podía escuchar, ya saben que con mi hija me derrito, la amo con locura y nunca, nada ni nadie, va a cambiar eso. Así es", dijo con la mayor satisfacción. Toni ha sabido separar y respetar su rol de padre con el resto de factores de su vida, incluido su nuevo noviazgo. Cada aspecto ocupa su espacio y él los cuida y protege con ese cariño y entrega que ha demostrado siempre. Videos y momentos así son los que dan fuerza y valor a ese lado más positivo de las redes sociales. ¡Muchas gracias por tanto amor, Alaïa!

