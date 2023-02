La triste carta de la pequeña Alaïa: "No quiero que te vayas" Toni Costa compartió el tierno momento de su hija, quien leyó estas sentidas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sensibilidad de Alaïa ha vuelto a emocionar a quienes siguen a la pequeña y a sus famosos papis, Toni Costa y Adamari López. La hija de la expareja protagonizaba un episodio conmovedor que compartía el bailarín en las redes sociales este viernes mientras la llevaba a la escuela. Como cada día, padre e hija divertían a todos con sus aventuras mañaneras en el coche camino al colegio. Pero esta mañana era un poquito más triste que las demás para la chiquitina. Alaïa leyó a través de las historias de su papi la emotiva carta que escribió. Además, contaron a quién y por qué estas palabras de adiós. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa Era su progenitor quien, conmovido, compartía este tierno momento. "Querida Ivana, estoy tan, tan triste de que te tengas que ir, no quiero que te vayas. Ivana, estoy tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan triste de que te vayas", dice el escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La propia Alaïa fue quien lo leyó para los seguidores de Toni con un tono de tristeza por la partida de su amiga a otra ciudad. A pesar de la pena, el profesor de baile le dio ánimos y la alentó con unas bonitas palabras. Alaïa Alaïa se despide así de su mejor amiguita | Credit: IG/Toni Costa "Esto es porque se va a ir a vivir a Boca Ratón, pero no pasa nada porque ahí estaremos para ir a visitarla de vez en cuando... Le va a ir muy bien, ¿a que sí?", le dijo su papi. A lo que la princesa le respondió. "Aunque no va a tener ninguna amiga en Boca Ratón". Siempre sacando lo positivo de cada situación, Toni le dijo que las haría pronto. "Bueno sí, tendrá nuevas amigas en Boca Ratón. Bocaratonianas se van a llamar", dijo en broma sacando así una gran carcajada de su pequeña a quien despidió antes de ir a clase con un sinfín de abrazos.

