Alaïa derrite corazones con este mensaje a su mamá Adamari López en su 50 cumpleaños La actriz y conductora de televisión a penas contuvo las lágrimas al escuchar las palabras de su pequeña de 6 años frente a las cámaras. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alaïa se unió a a las celebraciones de las 50 primaveras de su mamá Adamari López con un tierno mensaje que ha derretido corazones. En el set del programa Hoy día (Telemundo), luego de que sus compañeros le cantaron cumpleaños feliz a la festejada en compañía de cinco músicos, la niña de 6 años expresó en un mensaje granado lo mucho que quiere a su progenitora. "Hola mami te amo mucho. Sé que nos vamos a divertir mucho en tu cumpleaños hoy. Te amo mucho y eres la mejor mamá del mundo y eres muy hermosa. Bye, te amo", le dijo la pequeña. Adamari López Credit: Instagram Adamari López Al borde de las lágrimas y con un nudo en la garganta, la conductora de televisión apenas pudo agradecerle a su pequeña tanto cariño. "Esto me hace latir mi corazón tan grande, todo el mundo sabe el amor tan profundo que le tengo a mi hija, todo lo que deseé tener un bebé y ella ha venido a traer tanta dicha y tanta felicidad a mí, a mi ser, a mi familia", dijo. "No me quiero emocionar, pero se me sale el corazón del pecho". Otro que no dejó pasar la ocasión fue la pareja de la puertorriqueña, Toni Costa, quien compartió un adorable video de momentos tiernos de su familia junto a unas palabras cargadas de cariño y agradecimiento. Adamari López Credit: Instagram Toni Costa; Instagram hoy Día "¡Felicidades, cariño! El amor de mi vida está de cumpleaños, celebrando cada año, cada recuerdo imborrable, cada sonrisa tuya llena de luz, amor y felicidad. Aquí [muestro] un pequeño recuento de tus cumpleaños, siempre intentando que sean inolvidables, pero lo que más deseo es pasar celebrándotelos ¡50 años más mínimo! A disfrutar tu día, te amo tanto", escribió el bailarín español en su cuenta de Instagram. La actriz y presentadora ya lleva meses preparándose para celebrar su medio siglo. A principios de abril se la sorprendió con un bizcocho en la sesión de fotos para la portada de la edición de "Los más bellos" del 2021, que se realizó en las playas del sur de Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque sé celebrar en grande, la verdad es que no suelo planificar fiestas para mí", admitió en exclusiva a People en Español. "Simplemente quiero disfrutar esta nueva vuelta al sol con mi hija y la gente que me quiere".

