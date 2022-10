Alaïa da una lección de madurez en este video dedicado a su madre, Adamari López La pequeña publicó una grabación hablando de lo que siente y piensa de la presentadora por su más reciente logro. Las imágenes conmovieron no solo a su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la gran pasión de Alaïa son los deportes, en los cuales destaca como toda una campeona, la pequeña ha demostrado que se le da muy bien estar delante de las cámaras. Sobre todo, cuando la ocasión lo merece. Y en esta ocasión así lo era, ya que el motivo era el nuevo logro de Adamari López en su carrera televisiva. La conductora se hacía con un importante obsequio como presentadora de Hoy día. Tras sus 10 años en el show, recibía el famoso cubo de la década. Un honor que su hija quiso celebrar de una forma especial dedicándole un video conmovedor. Sus palabras tocaron no solo el corazón de su mami, sino el de todos los que la vieron. Adamari López y Alaïa Adamari López y Alaïa | Credit: Facebook/Adamari López Y es que, Alaïa, demostró una madurez más allá de sus 7 años durante su intervención en una grabación que honra a su mami. "Mi mamá acaba de cumplir 10 años en Telemundo y es un placer para ella y para mí. Estoy tan feliz por ella. Quiero darles las gracias por este detalle", dijo mientras mostraba el famoso cubo que premia esa década en la cadena. Tal y como contó la pequeña, su mami está fuera de la ciudad y llegó el reconocimiento, así que quiso enseñarlo a sus seguidores y agradecer todo ese amor, apoyo y cariño que siempre han mostrado por su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el orgullo por las nubes, Adamari contestó a su princesa del alma. "Todos los días me levanto y trabajo fuerte para poder darte lo mejor y ser la mejor versión posible de mí", le escribió emocionada la también actriz. La pequeña se llevó todos los piropos y palabras bonitas por su manera tan dulce a la vez que responsable y emotiva de felicitar a su mamá y agradecerle a Telemundo y sus seguidores por tanto amor.

