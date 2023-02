¡Qué ternura! Alaïa sorprende a Adamari López con motivo de San Valentín La pequeña de 7 años tuvo un detalle muy especial con su madre por el Día del Amor y la Amistad. ¡Mira el adorable video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pocas horas de que se celebre oficialmente San Valentín, Alaïa Costa quiso dedicar este Día del Amor y la Amistad a su madre Adamari López, a quien le preparó una adorable cita sorpresa. En un video que se transmitió en el programa Hoy día (Telemundo), se ve a la pequeña de 7 años organizar una cita con su primogénita frente a su casita de muñecas, ubicada en el patio de su hogar en Miami, en la que le dedicó palabras de amor en tarjetas y una decoración temática en rojo, blanco y rosa. "Mi amor ¿qué es todo esto?", exclamó la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Bajo las riendas del amor y Amigas y rivales. "Feliz día del amor", le respondió la niña con un ramo de flores en las manos y abrazándola. En el clip se aprecian a la madre e hija compartiendo un desayuno dentro de la casita juguetes mientras tienen una conversación sobre lo mucho que se aprecian la una a la otra, rodeadas de algunos de sus postres favoritos y regalos. Adamari Lopez y Alaia Adamari Lopez y Alaia | Credit: Alexander Tamargo/WireImage "Te amo muchísimo y te agradezco que me hayas hecho esto tan especial y que tú seas mi Valentine el día de hoy", expresó la conductora. Su hija le respondió: "Gracias por estar conmigo y siempre estar conmigo. Te amo". Durante el segmento del show en el que se presentó la grabación, López destacó que en esta etapa que viven por la separación de Tony Costa, ambas han afianzado aún más su relación tanto con ella como con su padre y que ambos están disfrutando al máximo sus momentos juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El copresentador del show Daniel Álvarez también expresó lo asombrado que quedó del comportamiento y lo adorable que es la niña. "Permíteme decirte algo, qué niña tan amorosa, tan educada, tan tierna. O sea, se le nota el amor que lleva por dentro y que te lo transmite a cada segundo".

