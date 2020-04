¡Al límite! Ninel Conde no puede más sin su hijo: "Te amo, pedacito de mi ser" Giovanni Medina continúa sin dejar que Ninel Conde vea a su hijo desde hace más de un mes... La situación es desgarradora para la artista y con su última fotografía del pequeño lo dejó claro. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los días pasan y Ninel Conde sigue sin poder estrechar a su hijo entre sus brazos. La situación es ya insostenible y ella continúa clamando en redes que necesita que su hijito vuelva con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que algunas mujeres le reprochan que haya sido débil por haber tratado de volver con su ex Giovanni Medina en el pasado, “te lo quitó ese hombre que tanto te ha humillado y tú sigues dándole más y más oportunidades”, otras critican a muchas de las mujeres que comentan en las redes por su falta de empatía para la artista en un momento tan angustioso para cualquier mamá. “Un día menos para poderte tener entre mis brazos… Te amo pedacito de mi ser”, dijo Ninel Conde bajo la foto en la que se ve abrazada a su pequeño. Cargada de tristeza, añadió al final de la frase dos corazones rotos y los hashtags “ Dios es Amor” y “Dios es Justo”. Image zoom Sus seguidores le increparon con algunas preguntas…“¿Ya está tu hijo contigo?” A lo que ella contestó con un simple “no”. “¿Tiene la custodia acaso?” A lo que Ninel Conde comentó: “No, no tiene argumentos”. “¿Por qué no puedes verlo?”, preguntó un despistado. “Su padre me lo quitó con el pretexto de la pandemia”, dijo resumiendo el drama en una sola frase. Cuando alguien le insinuó que pusiera una demanda, ella aseguró que ya lo había hecho y que estaban trabajando en ello las autoridades del gobierno de México. Alguien le aconsejó que se dirigiera directamente con el presidente… Image zoom “Todos hablan de tu sufrimiento que es muy grande, sin duda. ¿Y el sufrimiento del niño? Él, seguramente, está extrañando a su mamá. (…) Todos sabemos la importancia de la presencia de la madre en esta etapa (y siempre) en la vida de un niño. Deseo que esto se solucione pronto, por el bien del chiquito. ¡Dios les ayude!”, dijo una mujer que seguramente relató lo que pasa por la cabeza de la mayoría de las personas que siguen esta triste situación. Image zoom El bien del niño es lo que más importa, pensamiento que a buen seguro estará clavado en la mente de Ninel Conde, que ya lleva más de un mes sin poder ver a su hijo. Advertisement

