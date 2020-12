Close

¡Así decoraron Kailani y Aitana el hermoso árbol de Navidad de Aislinn Derbez! Tía y sobrina, las simpáticas pequeñas de la familia Derbez, lograron alcanzar juntas el hermoso cometido. Aunque hubo un detalle del árbol que llamó la atención de Vadhir... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En estas fechas los famosos presumen sus hermosos árboles de Navidad en las redes. Los hay para todos los gustos, clásicos, modernos, incluso de diseñador… Pero Aislinn Derbez decidió irse por lo tradicional y recurrir a sus más jóvenes ayudantes, su hermanita y su hija, de seis y dos años, para que dieran rienda suelta a su creatividad y lo decoraran a su gusto en un ambiente de lo más familiar. Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez Durante una reunión este fin de semana, donde estaba presente la familia al completo de su papá, Eduardo Derbez, y su hermano Vadhir, mientras ambos practicaban al piano una nueva canción, las niñas se lo pasaron de lo lindo abriendo cajas para decorar el árbol. Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez Mientras Aitana estaba muy pendiente de que las cosas quedaran sujetas en el árbol, la pequeña hija de Mauricio Ochmann fue feliz entre las bolas de Navidad y alistando las grandes guirnaldas doradas para compartirlas con su joven tía. Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez El abuelo Eugenio se preocupó de que Vadhir aprendiera una nueva canción al piano y su hija le bromeó así: Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez "Nunca para de corregirnos"... escribió su primogénita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, la bella Aislinn mostró el resultado del flamante árbol navideño que las pequeñas hicieron con tanta ilusión ayudadas por una amiguita. Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez Con la particularidad de que, arriba del árbol, unas luces de colores daban vueltas sobre el techo... ¡Qué original! Image zoom Credit: IG Aislinn Derbez Vadhir, como hermanos traviesos que son los dos, criticó las luces del árbol de su hermana en sus historias: Image zoom Vadhir Derbez | Credit: IG Vadhir Derbez Algo que hizo reír a su hermana, quien no dudó en compartirlo en las suyas propias: "Baboso", escribió con una carita llorando de risa.

