Aislinn Derbez provoca fuerte revuelo: "Continúen amamantando a sus bebés (¡incluso si tienen COVID!)" La feliz mamá de Kailani ha hecho esta polémica afirmación en sus redes generando un gran desconcierto y un debate a dos bandas entre sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una imagen amamantando a su hija Kailani en sus primeras semanas de vida, Aislinn Derbez ha puesto las redes patas arriba. Y esta vez no ha sido porque haya dejado ver el tierno acto entre madre e hija, sino por el contenido que le acompaña. La actriz y ahora también blogger compartía con las mamás la importancia de darle la leche materna a sus hijos. Hasta aquí la afirmación no tiene más importancia. La cosa se complicó cuando afirmó que incluso si se tiene el coronavirus, la progenitora debe de amamantar a su bebé. "Sobre todo ahora que estamos con este virus, es más importante que nunca que las madres continúen amamantando a sus bebés (¡incluso si tienen COVID!), ya que la leche es el máximo anticuerpo que previene y protege a tu bebé de cualquier enfermedad", escribió en su post. Una afirmación que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Mientras algunos le recriminaban que hiciera tal confesión, otros dieron la razón a la bella mamá. "No se puede, vamos a ver, sentido común. En UCI pediátrica ya hay bebés infectados. Si no sois profesionales de la sanidad no deis información errónea", "Estás muy mal, una madre con COVID no puede amamantar, se tiene que aislar", opinaron en contra algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros, en cambio, certificaron cada palabra. "Al lactar el bebé crea una protección al virus, el bebé no se contagirá si la madre le da de lactar aunque todos a su alrededor estén enfermos", " En junio mi bebé de 8 meses y yo salimos positivas a la COVID-19, pero gracias a que yo he lactado a mi bebé con pura leche materna no sufrió de ningún síntoma". Con esta publicación, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, quiso fomentar este acto entre madre e hijo y motivarles a que, a pesar de lo duro del comienzo, no se rindan. "Simplemente quería recordarles que no están solas. Que sí se puede. Que busquen ayuda e información para que no se den por vencidas y sigan lactando, si es que así lo desean", concluyó.

