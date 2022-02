¡Así fue el emotivo encuentro entre Aislinn Derbez y Maurcio Ochmann en el cumpleaños de su hija! La expareja se mostró más unida y cariñosa que nunca para celebrar las 4 primaveras de su princesa Kailani. ¡Las imágenes derriten el corazón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su vida como pareja terminó, pero el amor y el cariño siguen latentes. Así lo han demostrado Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en un emotivo encuentro esta semana por un motivo de lo más especial. Su pequeña Kailani, fruto de un amor muy bonito, cumplía nada menos que 4 añitos, así que sus papis decidieron celebrarlo los tres juntos y regalarle este encuentro mágico a su princesa. Felices, sonrientes y orgullosos de su chiquitina compartieron con sus seguidores en redes lo que es un claro ejemplo del respeto y la unión familiar que siguen manteniendo. La cumpleañera sopló sus velitas ante la atenta mirada de sus papis quienes no pudieron contener la emoción. Y es que Kailani no solo está preciosa sino que irradia pura felicidad. Ellos se han encargado de que así sea reuniéndose siempre en los momentos especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque su relación sentimental acabó y ambos han rehecho esta parcela de su vida, Aislinn y Mauricio se llevan de maravilla y para prueba este entrañable encuentro en el que sobran las palabras. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida, ¡a la personita que más feliz me hace en este mundo! No puedo estar más orgullosa de ella", escribió la mami en su perfil de Instagram. El papi tampoco se quedó atrás. "Hoy cumple 4 años esta muñequita. ¡Qué afortunado me siento de ser tu papá! Verte crecer y acompañarte en tu caminar por esta vida me llena de amor. TE AMO PEQUEÑA MÍA", dedicó el actor a su niña, su salvadora en los momentos más difíciles. ¡Muchísimas felicidades Kailani!

