Aislinn Derbez sobre su hija Kailani: "Hay que dejarla ser niña" La hija de Eugenio Derbez, la actriz mexicana Aislinn Derbez, no incluirá a su hija de 2 años como modelo de alguno de sus productos. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aislinn Derbez asegura que la pandemia la ha hecho darse cuenta de las cosas que quiere transformar dentro de ella; y aunque algunas se le han tornado complicadas, la actriz sabe que el resultado la hará crecer como mujer y mamá. "Una de las lecciones más importantes que venimos a aprender a esta vida, es cómo transformar el dolor en sabiduría", dijo en entrevista con MezcalTV. "Fue mucho cambiar de prioridades, cambiar de creencias y a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Fue como una lupa que apuntaba a todo lo que ya no estaba funcionando, a todo lo que hay que cambiar en ti mismo, adentro de mí, de cómo hacerme responsable de las cosas que ya no quiero, que quiero ver diferentes en mí misma". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicana de 33 años encuentra su motivación principalmente en su hija Kailani y en los diferentes proyectos que ha emprendido, como su podcast La magia del caos, sus productos de cuidado personal y ahora el lanzamiento de su línea de joyería, 'La Magia del Caos x Morena Corazón'. "Gracias al trabajo, a la creatividad que estuve desarrollando tanto con el podcast como con todas mis otras empresas y también a esta emoción y obsesión que tengo por ser una 'mamá lo más consciente posible'; eso me ayuda mucho a sentirme mejor, mi hija me ayuda muchísimo todos los días". La hija de Eugenio Derbez no incluirá a su pequeña de 2 años como modelo de alguno de sus productos. "Yo creo que ella no tiene nada que ver, más bien hay que dejarla ser niña. Yo haré mis propios proyectos y ya cuando ella crezca verá si se une o no".

