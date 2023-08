Aislinn Derbez cuenta cómo su hija y hermana confrontan por primera vez una muerte cercana La actriz cuenta emocionada cómo han vivido Aitana y Kailani un momento tan duro como la partida de Fiona, a una una edad tan temprana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días muy duros para la familia Derbez. Pero, una vez más, la unión y la piña que conforman los miembros, ha hecho que todo sea más llevadero. Esta semana, Eugenio Derbez compartía con gran dolor la partida de uno de los miembros más amados en su casa, su perrita Fiona, quien les acompañó fielmente durante 11 años. La niña mimada de la casa fue despedida con todos los honores y el amor de sus humanos en una especie de velatorio en la intimidad. Un momento al que también tuvieron acceso las pequeñas de la familia, Aitana y Kailani. Así mismo lo mostró Aislinn Derbez en una foto conmovedora donde se ve a las princesas despidiendo en calma y paz a Fiona. Aislinn Derbez Aislinn Derbez | Credit: IG/Aislinn Derbez Lo que pudiera haber sido un instante traumático, se convirtió en todo lo contrario, en un tributo a la vida vivida al lado de la peludita que tuvieron la suerte de disfrutar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La muerte de Fiona nos agarró por sorpresa, afortunadamente se fue de la manera más tranquila y feliz. Creo que los que más sufren son los que se quedan… y ver a nuestras niñas confrontar por primera vez una muerte tan de cerca y ver la manera tan sabia, natural y valiente como lo hicieron, comprendiendo que la muerte es parte inevitable de la vida, es algo que quedará en mi corazón para siempre", expresó Aislinn junto a una foto que lo dice todo. Ello no vivió la pérdida de su perrito de la infancia de la misma forma, por eso se siente contenta que su hija sí haya podido hacerlo sin malestar, miedos ni dudas. "Cuando yo era niña siempre me escondieron la muerte. Mi perrito Jazz de un día para otro desapareció de mi vista y sin mucha explicación, dejando una huella inconclusa de no entender qué había pasado, dejando la muerte como algo de lo que no se habla, algo que debe olvidarse rápido y a lo que hay que temerle mucho. Me alivia saber que para ellas pueda ser diferente. Me impresiona cómo un animalito puede impactar la vida de tantas personas, y cómo su partida nos puede llenar de lecciones profundas, de presencia absoluta y de valorar la vida más que nunca", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Aislinn Derbez cuenta cómo su hija y hermana confrontan por primera vez una muerte cercana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.