Aislinn Derbez comparte foto amamantando a su hija de año y medio sin miedo al qué dirán La actriz ha publicado esta poderosa imagen que ha conmocionado a las redes. Te mostramos la publicación donde además confiesa que su relación con Mauricio Ochmann pasó por malos momentos tras dar a luz. By Teresa Aranguez Sincera y muy valiente, Aislinn Derbez ha hablado sin tapujos sobre la maternidad. En una publicación en su perfil de Instagram ha compartido su verdad tras convertirse en madre. Una labor que ha cambiado su vida para bien pero que ha supuesto una serie de cambios y altibajos que considera de justicia contar a otras mujeres. Lo ha hecho junto a una hermosa imagen con su hija Kailani, fruto de su amor con Mauricio Ochmann. En ella aparece mostrando su pecho que amamanta a la chiquitina de año y medio. Algo que, como era de esperar, ha causado un gran furor. Sin censura ni miedo, la actriz ha enseñado esta fotografía para dar a conocer su historia como madre, una experiencia que no siempre ha de ser de color de rosa. Así de bella posaba para una famosa revista con la intención de transmitir lo que ha sido este año y medio centrada en su bebé. Entre otras cosas cuenta que gracias a su participación en un chat de madres pudo entender muchas cosas y evitar sentirse un bicho raro. "Sin ese chat yo no hubiera sabido que todas las crisis y problemas que yo iba pasando durante mi postparto y lactancia eran "normales"", explica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, reconoce que existieron momentos de agobio y tristeza, situaciones que incluso llegaron a afectar a su matrimonio con el también actor. Con el tiempo y gracias a estar en contacto con otras madres comprendió que se trataba de un proceso normal y natural. "Yo hubiera pensado que algo estaba haciendo mal (cuando todas se sentían igual de desorientadas), que mi bebé estaba mal o estaba enferma (cuando eran picos normales de crecimiento), o que no comía lo suficiente (cuando eran cambios normales que ocurren en la lactancia), o que yo no tenía suficiente leche (porque nunca me salían más de 2oz con sacaleches), que era la única que estaba pasando por crisis fuertes de pareja (cuando había muchas más también jalándose de los pelos con los maridos)", ha escrito con el corazón en la mano. Una declaración con la que pretende ayudar y orientar a otras mujeres que como ella son madres primerizas y no entienden muchas cosas. Una preciosa iniciativa por la que te felicitamos Aislinn.

