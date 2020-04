¡Aislinn Derbez pilla in fraganti a Mauricio Ochmann en una situación embarazosa! Después de su sorprendente separación, aunque continúan como amigos bajo el mismo techo, una foto in fraganti captó al ex de la hija de Derbez en una situación un tanto incómoda... Aquí les mostramos la prueba del delito. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han estado recientemente en boca de todos al sorprender al mundo con la noticia de su separación. De lo que no hay duda es de que la pareja lo está llevando de la mejor manera y la pequeña Kailani continúa siendo el centro de atención de sus papás que, pese a la separación, están pasando juntos la cuarentena del coronavirus y mantienen una estupenda relación. Eso sí, el Domingo de Pascua Aislinn Derbez sorprendió a Mauricio Ochmann en una situación de lo más comprometida… Y el actor, sin pena, no dudó en compartirlo en sus redes. “Mamá nos agarró como al tigre de Santa Julia”, dijo con una frase que nos hizo reír a todos al mostrarse en el inodoro y con los pantalones en los tobillos, potty training a su pequeña que tiene ya dos añitos Muchas celebridades le dieron like a su divertida foto y Joy Huerta, de Jesse y Joy, le dejó un simpático comentario en el que decía: “¡Nada mejor que enseñar con el ejemplo!”. Después añadió: “¡Mucho cariño para los tres!” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos seguidores se mostraban confundidos: “¿No dijeron que estaban separados?” Hace poco, la misma Aislinn Derbez hablaba con Justin Baldoni, de Jane The Virgin, y se hacía eco de este tipo de comentarios, de esas personas que les seguían en las redes sin comprender. Así habló al referirse a su actual relación con el padre de su hija: Image zoom “Nos queremos tanto, nos amamos con todo el corazón. ¡No te imaginas cuánto nos queremos! Por eso la gente que nos sigue se pregunta, ¿qué demonios está pasando con estos dos? Creo que nadie nos comprendería nunca”. Pese al amor existente entre ellos la relación cambió y, según dio a entender la actriz en su conversación con el guapo de Baldoni, su amor pasó a ser un amor de hermanos. Sin duda, esta ruptura tan amistosa y pacífica será un gesto que la pequeña Kailani agradecerá toda su vida. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Aislinn Derbez pilla in fraganti a Mauricio Ochmann en una situación embarazosa!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.