Así fue Aislinn Derbez como madrastra de Lorenza, la hija de Mauricio Ochmann En una entrevista en el canal de Alessandra Rosaldo, la hija de Eugenio Derbez aseguró que varias novias de su papá le trataron mal. ¿Sabes cuál fue su técnica para ganarse a la hija de su ahora ex? Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Recientemente Alessandra Rosaldo se emocionó hasta las lágrimas al conversar con Aislinn Derbez acerca de las dificultades que nacieron entre ellas en el pasado, cuando la hija de Eugenio Derbez regresó al hogar paterno después de terminar sus estudios en Nueva York, un cambio de rutina que casi terminó por romper a la pareja. Pero después le tocó a Aislinn contar cómo le fue a ella como madrastra de la hija de Mauricio Ochmann. Lorenza, que ahora tiene dieciséis años, es la hermanita mayor de Kailani, fruto de la relación previa que Ochmann tuvo con su primer matrimonio, María José del Valle, profesionista del mundo de la arquitectura. Image zoom Instagram/Mauricio Ochmann “Sabía perfectamente cómo estar en el lugar de ella. Para mí fue demasiado natural llevarme muy bien con ella y sabía perfecto cómo hacerle sentir bien, tranquila, o sea, cómo darle mucha seguridad”, aseguró la ex de Ochmann. Cuando el actor le comentó que tenía una hija adolescente, Aislinn reaccionó de la mejor manera. “Fue como de ¡Qué emoción!, porque iba a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad. Porque tuve unas madrastras, que no voy a decir nombres, que me trataron bastante mal, a pesar de que yo era buena onda con ellas”. “Al haber estado en su lugar, al haber sido tantas veces hijastra, para mí era algo súper natural y normal, yo nunca le vi a ella como un obstáculo, como una amenaza o como una competencia, para nada”, aseguró Aislinn. ¿Y cuál fue la técnica que empleó para llevarse bien con Lorenza? “Me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado que Mau se enojaba porque decía: Parece que tengo dos hijas en lugar de una hija y una esposa”, y le decía “parecen niñas las dos, tienes que madurar”. Aislinn reconoció que quiso hacer con Lorenza todo aquello que “nadie hizo por mí cuando tenía su edad.” ¿Quiénes dirías tú que fueron las madrastras que le hicieron la vida imposible a la pequeña Ais?

Close Share options

Close View image Así fue Aislinn Derbez como madrastra de Lorenza, la hija de Mauricio Ochmann

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.