Agridulce celebración para las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto en su graduación Miranda y Elissa Soto celebraron su graduación con sentimientos encontrados... Te contamos sus motivos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán celebró la graduación de sus mosqueteras, como suele llamar a sus dos hijas nacidas de su relación con Gabriel Soto. Durante tan señalado día, la alegría de las niñas Miranda y Elissa tuvo un sabor agridulce, como comentó la mamá en sus redes. Así de claro describió el sentimiento de sus pequeñas, equiparable al de miles de niños alrededor del mundo, en estas fechas que siguen siendo muy extrañas para todos debido a la pandemia del coronavirus. “¡Qué difícil ha sido este 2020! En especial, para los niños...”, aseguró. “Hoy se graduaron mis dos mosqueteras de kinder y primaria. Fue algo tan extraño para las 3 así como para todas las familias en el mundo. Elissa estaba muy triste por haber perdido su último año en primaria. Y Miranda, emocionada y con un poquito de miedo por entrar a la escuela grande. A todos los niños graduados, mamás y papás. ¡Felicidades!”, dijo incluyendo así al padre de sus hijas en la felicitación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su divorcio del actor, Geraldine Bazán vive entregada en cuerpo y alma a sus hijas, que además son una preciosidad, y no se cansa de compartir sus fotitos en las redes. “¡Gracias por sus comentarios, amor y buena vibra siempre! ¡Qué les digo! Mis hijas me tienen loca de amor así que sí, ni hoy ni nunca dejare de presumirlas, son mi mayor orgullo. ¡Las amo!”, dijo también esta vez, como en muchas otras ocasiones cuando aparece junto a ellas. Sus fans siempre le apoyan, mientras que le animan a buscar de nuevo el amor. “¡Felicidades! Ejemplo a seguir para muchas mujeres, Dios te va a bendecir con un buen hombre que te valore y sepa lo que es una familia”, le dijo una de sus fans bajo la dulce foto de las tres mosqueteras más bellas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

