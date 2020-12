Close

África Zavala como nunca la has visto ¡La foto te dejará sin aliento! La actriz mexicana comparte una bella foto de su pequeño León: "Muchos días sin dormir, pero viviendo la felicidad más grande de nuestras vidas". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en mamá por primera vez el pasado agosto, África Zavala no ha hecho más que admirar — y presumir — la belleza de su pequeño León. La actriz y su pareja, el también actor León Peraza, está disfrutando al máximo de este tiempo lejos de la pantalla debido a la la pandemia que les permite dedicar cada momento a su pequeño, quien crece a pasos agigantados. Al parecer, la artista se puso nostálgica a recordar los primeros días de su bebé, por lo que compartió una foto del recuerdo tras la bienvenida del pequeño que ha robado su corazón. “Nuestras caras lo dicen todo. Muchos días sin dormir, pero viviendo la felicidad más grande de nuestras vidas”, escribió junto a la imagen en su cuenta de Instagram, al lado de sus dos hombres. Image zoom Credit: Instagram/@fri_zavala SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La maternidad ha sido definitivamente toda una nueva aventura para la actriz, que el pasado noviembre confesó en una larga reflexión cómo ser la mamá de Leo le ha cambiado la vida. “Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto a mi mundo”, escribió en sus redes sociales. “Yo no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo. Yo no sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento, ni sabía de esa cercanía inmensa entre una madre y su hijo……no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería”. Image zoom Credit: Cortesía de Africa Zavala y Leon Peraza Hoy por hoy, la actriz no cambiaría nada de lo que ha tenido que sacrificar por tener a su pequeño a su lado, ya que aseguró que no podría vivir sin la sonrisa de su amado León. "No sabía que yo era capaz de sentir tanto, y hoy no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa”, puntualizó.

