África Zavala presenta a su hijo León La actriz mexicana mostró por primera vez el rostro del recién nacido a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir África Zavala presentó al mundo a su hijo León. La actriz mexicana no quiso hacer esperar mucho a sus seguidores y este miércoles, justo cuando se cumple un mes de su nacimiento, compartió la esperada primera imagen del recién nacido a través de sus redes sociales. "No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá", escribió la actriz de telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo y Corona de lágrimas junto a la instantánea en la que deja ver por primera vez de manera pública el rostro del pequeño. La imagen superó en apenas unas horas los 100 mil ‘me gusta’ y los dos mil comentarios, entre ellos los de numerosos compañeros de profesión, como Victoria Ruffo, Fernanda Castillo, Brandon Peniche y Maite Perroni. "Afri muchas bendiciones siempre. ¡Qué hermosura!", escribió la exRBD. Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pareja, el actor León Peraza, también publicó a través de su perfil de Instagram una instantánea en la que posa por primera vez en compañía del recién nacido. "Mi chico. Siempre te amaré. Sobran las palabras", se puede leer junto a la imagen. El comentario de África ante la foto de los dos hombres de su vida no se hizo esperar. "Los amores de mi vida. Siempre juntos", escribió la primeriza mamá.

