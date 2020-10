África Zavala presume cuerpazo tras el nacimiento de su bebé: ¿cuál es su secreto? La actriz reaparece en sus redes sociales presumiendo figura tan solo dos meses después de dar a luz. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi dos meses del nacimiento de su hijo León, la actriz África Zavala reapareció en las redes sociales con ¡tremendo cuerpazo! Presumiendo una estilizada figura, Zavala compartió con sus seguidores algunos de sus truquitos y secretos para recuperar y mantener una saludable y envidiable anatomía tras el embarazo con una colección de productos especialmente diseñados para las mamás. “Como muchos de ustedes saben, la maternidad es algo hermoso y una etapa donde tenemos que cuidarnos el doble”, aconsejó la actriz en sus redes. Desde el nacimiento de su pequeño en agosto, Zavala se ha mantenido enfocada en el cuidado de su bebé, disfrutando esta nueva etapa como mamá, que la mantiene apartada de las redes. Aunque no ha ofrecido muchos detalles de su actual vida, se desborda en expresar el amor que siente hacia el pequeñín que le ha robado el corazón. “No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía con Leo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zavala había confesado que haber estado embarazada durante la pandemia fue bastante difícil, ya que tuvo que mantenerse alejada de sus familiares durante este crucial momento de su vida. “Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia”, comentó. “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita. Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede”. La artista y su pareja, el también actor León Peraza, están más que felices con su retoño en casa y más que listos para celebrar sus dos meses de vida la próxima semana.

