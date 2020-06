Áfríca Zavala y León Peraza ya eligieron el nombre de su bebé Los actores Áfríca Zavala y León Peraza compartieron en exclusiva cuál será el nombre de su bebé. ¡Felicidades! Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El confinamiento ha fortalecido como pareja a la actriz Mexicana África Zavala y a su colega venezolano León Peraza, que se preparan para darle la bienvenida a su primer hijo más unidos que nunca. ¿Cómo han vivido tú y León este embarazo? África: Los primeros tres meses fueron los más difíciles para mí porque estaba extremadamente cansada y primero no sabía qué era. No entendía, quería hacer ejercicio y no podía, me quedaba dormida. Image zoom Cortesía de Africa Zavala y Leon Peraza De repente me daba asco la comida y no quería comer nada, no me daba hambre, estaba muy sensible. Pero después de los tres meses y después de que me enteré de que estaba embarazada, pues ya sabes que no estás enferma y todo se vuelve mucho más bonito. ¿Cómo les ha ido en la cuarentena? León: Dentro de la casa estamos respetando todas las medidas, pero pues igual aquí estamos contentos, haciendo todo lo que se tiene que hacer para que nuestro hijo crezca saludable. Comiendo bien hablándole, leyéndole, cantándole. Viendo películas que nos dejen cosas positivas y eso es lo que estamos haciendo. Esperando que el mundo se acomode. A: Nos ha cambiado la vida muchísimo, además que ha sido un poco difícil el asunto de no poder salir, se nos juntó eso con tener que estar encerrados, por el embarazo tenemos mucho más cuidado que cualquier gente. Pero estamos muy emocionados, hemos podido disfrutar muy bien el embarazo, si esto no hubiera pasado, seguramente seguiría yo trabajando. ¿Ya tiene el nombre? A: Se va a llamar León como el papá. Aún no tenemos el segundo nombre.

