¡Adriana Lima revela el sexo de su bebé que está por nacer! La supermodelo brasileña Adriana Lima ha revelado de la manera más tierna el sexo de su tercer hijo, el primero que espera con su actual pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 40 años la top model Adriana Lima le dio una increíble sorpresa no solo a su familia, sino también a todos los seguidores que no esperaban que la brasileña estuviera buscando un tercer hijo. ¡Ahora ha revelado cuál es el sexo de su bebé de la manera más tierna! La supermodelo compartió en Instagram un hermoso video del momento en que se reveló el sexo, en el que su esposo André Lemmers y sus hijos dijeron si pensaban que su hermanit@ iba a ser niña o niño. Con caras de entusiasmo, algunos fueron diciendo que creían que era hembra mientras otros apostaban en que era varón. Lima siempre pensó que estaba esperando un bebé de sexo masculino, y cuando los colores estallaron en medio de la fiesta, ¡se dio cuenta de que tenía la razón! Más allá del sexo, la familia está completamente feliz con la llegada del pequeño, a quien le espera mucho cariño por recibir. 2019 MTV Video Music Awards - Red Carpet SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado mes de febrero que la modelo que estrenó su cuenta de Tiktok con un primer video donde anunciaba que estaba embarazada. La famosa compartió el imágenes del ultrasonido y dijo que su bebé llegaría al mundo en el otoño. Lima ya tiene a sus hijas Valentina, de 12 años, y a Sienna, de 9, frutos de su relación con el basquetbolista Marko Jaric. Este es el primer hijo de la modelo con Lemmers, con quien vive un hermoso romance desde el pasado año.

