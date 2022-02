¡Top model Adriana Lima y el impactante anuncio de su tercer embarazo a los 40 años! La famosa modelo de Victoria's Secret, mamá de dos niñas, ¡sorprendió así a su novio y a sus millones de fans alrededor del mundo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mundialmente famosa modelo de espectaculares ojos azules, Adriana Lima, dejó sin habla a sus casi 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al anunciarles ayer que estrenaba su cuenta de Tiktok con una noticia que no podían perderse: "¡Ya estoy oficialmente en Tiktok!", escribía bajo una imagen con el logo de la famosa red. "No se pierdan mi primer video. ¡Prepárense para una enorme sorpresa!". En el simpático clip la modelo explicaba mediante pequeños videos cómo su novio disfrutaba dándole sustos por la casa y la encantadora revancha: Lima le despertó mostrándole el test positivo que confirmaba que está embarazada de su tercer hijo. "A André le gusta asustarme, ¡pero hoy fue mi venganza!", escribió bajo las simpáticas imágenes. La famosa modelo finalizó compartiendo un video del ultrasonido sobre el que escribió que el bebé nacerá el próximo otoño. @@adrianalima Adriana Lima embarazada tercera vez Credit: Samir Hussein/WireImage vía Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su primera hija, Valentina, quien tiene ya doce años, nació en 2009 fruto de su matrimonio con el basquetbolista Marko Jaric. La segunda niña de la pareja nacería poco después, en 2012, a quien llamaron Sienna, quien tiene ahora 9 años. Este será el primer bebé que la top model tiene junto a su novio, el productor de cine Andre Lemmers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adriana Lima y Andre Lemmers hicieron oficial su relación en septiembre del año pasado, al desfilar juntos sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Pese haber sido durante 20 años una de las modelos más reconocidas del mundo, esta espectacular mujer no ha dudado en afirmar que "el mejor trabajo del mundo para mí, es el de ser mamá".

