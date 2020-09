¡Adrián Uribe y su novia celebraron su octavo mes de embarazo con esta sexy foto! El futuro papá con el torso desnudo y la modelo en ropa interior, este es el precioso retrato en blanco y negro que arrasó en redes mostrando la panzota de ocho meses de esta bellísima mamá primeriza. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Solo falta un mes! Este año 2020 pasa volando y, pese a que para mucha gente ha sido una locura que querrán olvidar, para Adrián Uribe y su novia Thuany Martins está siendo uno de los mejores de sus vidas. Image zoom Victor Chavez/Getty Images Su pequeña hijita ya casi llega y, con esta bella y artística foto en blanco y negro, ella en ropa interior y él con el torso desnudo, quisieron compartir con sus seguidores la felicidad que les supone el saber que están ya tan cerca de ver por fin la carita de su bebé, al cumplirse su octavo mes de embarazo. “¡Ya casi te vamos a conocer, mi amor!”, escribió el impaciente papá. Por su parte, la futura mamá escribió bajo la misma foto en sus redes: “8 meses ...Te esperamos con ansias, princesa, gracias por llegar a nuestras vidas, ¡gracias Dios por esta bendición ! Te amo, Adrián”, comentó Thuany a lo que su novio contestó: “Te amo, mi vida”. “Qué bonita foto, qué bonito amor”, comentó su inseparable colega y amigo Omar Chaparro, quien sin querer puso la nota cómica al desvelar sin querer el sexo del bebé que venía en camino cuando la pareja apenas anunciaba su embarazo hace unos meses, arruinándoles así la sorpresa del gender party. Image zoom IG Omar Chaparro/ IG Adrian Uribe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tan simpático como siempre, Adrián Uribe subió hace una semana una de sus últimas fotos junto a su novia en otro tierno momento de la dulce espera. Image zoom adrian uribe instagram “La foto quedó linda, pero el detrás de las cámaras fue lo mejor”, dijo el cómico dando paso al siguiente clip: ¡Gracias a Dios, el susto tuvo un final feliz!

