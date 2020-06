¡Adrián Uribe y su novia anuncian entre lágrimas el sexo del bebé que esperan! El actor y su pareja Thuany Martins lloran de emoción al descubrir lo que la cigüeña les trae en camino. ¿Se equivocó Omar Chaparro? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un encuentro cargado de emoción y felicidad, Adrián Uribe y su pareja Thuany Martins compartieron con su público en redes cuál es el sexo del bebé que esperan. La pareja no pudo contener las lágrimas al comunicarlo. "Es niñaaaa, gracias Dios, ¡Te amo Thuany!", escribió el actor junto al emotivo video. "Y Dios nos regaló una niña, te esperamos con ansias, te amamosss!", expresó la futura mamá en su perfil de Instagram. Aunque su amigo Omar Chaparro ya había soltado la bomba hace unos días en realidad lo han vivido con la misma ilusión y alegría, solo hay que ver sus caras para sentir la profunda dicha de los papás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La buena nueva fue recibida con una gran alegría y compañeros del medio no tardaron en darles la enhorabuena por la maravillosa noticia. "¡Qué ilusión! Felicidades a los dos", les escribió Danna García. "Uff, se me erizó la piel y me dieron ganas de llorar de emoción", añadió Alessandra Rosado. "Todas las bendiciones", les deseó Alexis Ayala, entre otros muchos colegas. Aunque esta no es la primera vez para Adrián, que ya es papá de Gael, un joven adolescente de 17 años , el actor está emocionado con la idea de tener una princesita. Para Thuany es su primer hijo y no podría estar más contenta de que sea una niña. La pareja no cabe en sí de felicidad con esta nueva etapa en sus vidas que, a juzgar por sus caritas de emoción, van a vivir con todo el amor y el entusiasmo del mundo. ¡Nuestra más sincera enhorabuena a los papis!

Close Share options

Close View image ¡Adrián Uribe y su novia anuncian entre lágrimas el sexo del bebé que esperan!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.