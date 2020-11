Close

¡Primera foto oficial de Emily! ¡Por fin vemos la carita de la bebé de Adrián Uribe! A un mes de nacida y rodeada de flores, el cómico compartió por fin la primera imagen de su hijita y sus amigos famosos se derritieron al verla. ¿A quién crees que se parece más? ¿A su papá o a Thuany Martins? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adrián Uribe y su prometida, Thuany Martins, nos han tenido en vilo durante un mes antes de permitirnos ver la carita de su muñeca, la pequeña Emily. En una bella foto de estudio, la bebé de cuatro semanas reposa descansando la cabeza sobre sus diminutas manos, envuelta en una mantita rosada, con una gorrito invernal de punto y rodeada de flores. “Le faltaba una rosa a mi camino, que me hiciera más feliz de lo que he sido. La soñaba tal como es, con las ganas de tener a mi niña, a la princesa del mejor cuento”, escribió bajo la primera imagen pública de su hijita el enamorado papá. “Te amo, mamá de Emily” añadió mencionando a su prometida. Por su parte, la modelo compartía la misma foto mencionado al padre de su primera hija: “El fruto de nuestro amor. Te amo, papá de Emily”, aseguró junto a un corazoncito rojo. Muy querido en el mundo del espectáculo, al que lleva dedicado toda una vida, los famosos amigos del cómico no tardaron en deshacerse en halagos ante la primera foto de su pequeña. “Cosa más hermosa…”, escribió su mejor amigo y compañero de desventuras, Omar Chaparro; “¡qué hermosura! ¡Felicidades!”, escribió la mamá de Andrés de Lozanne, la actriz y cantante Sandra Echeverria. Fey, Julio Bracho, Ariel Miramontes, Vanessa Bauche y muchos más, quisieron felicitar de nuevo a la pareja dejando los mejores deseos en el muro del artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así de felices se mostraban los papás de Emily el día que ella llegó al mundo: Después de anunciar que su hija había nacido el pasado día 24 de octubre, Adrián Uribe tuvo unas palabras de admiración para su prometida: “Mi amor, mis respetos para ti, por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo! ♥” ¿A quién crees que se parece más la pequeña? ¿Al actor o a su mamá?

