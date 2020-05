¡Adrián Uribe anuncia que espera un hijo de su novia, Thunay Martins! El actor sorprendió con esta inesperada noticia a través de una enternecedora imagen en redes donde besa la incipiente pancita de la modelo brasileña. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin buenas noticias! Adrián Uribe será papá por segunda vez. Ha sido el propio actor mexicano quien así lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram con una imagen y unas palabras llenas de emoción. "Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. ¡Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! ¡Mi amor Thuany Martins gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo!", escribió junto a la foto con su hermosa novia al atardecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de Como tú no hay 2 y la modelo brasileña comenzaron su historia de amor el año pasado y desde entonces han vivido en una continua luna de miel. Nos han hecho cómplices de sus románticos besos, bailes y divertidos videos en Tik Tok y ahora, no podía ser menos, han compartido la noticia de su vida. Apesar de llevarse casi veinte años de diferencia han encajado a las mil maravillas hasta tal punto de decidirse a formar su propia familia. El pequeño o pequeña en camino sería el segundo hijo para Adrián que ya tiene un adolescente, Gael, de 16 años. ¡Enhorabuena a la pareja por esta gran noticia y a disfrutar de lo que viene!

Close Share options

Close View image ¡Adrián Uribe anuncia que espera un hijo de su novia, Thunay Martins!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.