Adamari y Toni, perplejos: ¡Alaïa deslumbra con sus dotes de escaladora! ¿Ya viste cómo Alaïa Costa López se desliza pared arriba? WOW Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace poco Toni Costa presumía de que su hija había aprendido algo nuevo: hablar con el lenguaje de signos, algo que ha salvado vidas en los Estados Unidos y que Alaïa parece dominar ahora. Pero hoy el bailarín español presumió un nuevo logro de su pequeña, en un lugar en el que Alaïa dejó claras sus habilidades para subir paredes como escaladora, con una agilidad pasmosa. "Estamos esperando entrar a un sitio espectacular", anunciaba el papá de Alaïa desde sus redes, mientras que su hija iba ensayando el hacer abdominales en una simpática pose colgando del sujeta-cuellos del asiento del copiloto. Efectivamente, adentro les esperaba un fabuloso rocódromo donde la pequeña de Adamari trepó por las paredes como si lo hubiera hecho siempre y se deslizaba con total confianza pared abajo después, haciendo rappel como toda una profesional. Alaïa Credit: IG Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con cuidado siempre, vigila donde pones los pies", le advertía su papá muy pendiente de los movimientos de su hija. Alaïa escalando Credit: IG Toni Costa "Estamos agarrando fuerzas", dijo Toni mostrando después las deliciosas pizzas que se estaban devorando tras el ejercicio. La pequeña Alaïa no podía mostrarse más feliz, realizando este apasionante deporte en la compañía de su querido papá. "Te amo mucho, princesa de mami", escribió Adamari bajo el reel. Ayer, padre e hija disfrutaron de un mágico día junto al mar, con un espectacular arcoíris que puso el broche final a un día de playa fabuloso.

