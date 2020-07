Adamari López y Toni Costa cuentan cómo es la educación que dan a su princesa Alaïa La pareja mostró este momento tan cómplice con su chiquitina, quien ya está empezando a leer con el fin de llegar preparada a kinder. Un video de lo más instructivo para los padres. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son una familia preciosa y cada cosa que hace lo hace unida y con una gran dosis de amor. En un nuevo e instructivo video en su perfil de Facebook, Adamari López nos hizo cómplices de la importancia de los momentos en familia y, sobre todo, con los hijos a la hora de enseñarles cosas nuevas. Ahora, con las vacaciones encima, la parejita busca un rato diario para enseñar a leer a su pequeña, que aunque aprendió un poquito, todavía le queda. En breve comienza kinder así que toca estar preparada. Una de las lecturas que más les gusta compartir con ella es la Biblia. "Lo hacemos en familia cada vez que nos vamos a acostar a dormir", explica Ada a sus seguidores, muchos de ellos padres. ¿Lo hace en inglés o en español? La respuesta es en inglés. La conductora y Toni leen a la pequeña en este idioma en el que ella ya se defiende muy bien. Debido a que en casa ellos hablan en español, también es importante que durante estas semanas sin escuela ella también practique el idioma en este tipo de actividades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento fue de lo más divertido pues hicieron entrar en la habitación matrimonial a la abuela Carmen, madre de Toni, que está pasando esta cuarentena con ellos en Estados Unidos. La mujer es española y no habla inglés pero la traviesa pareja y su hijita le dicen que lea en ese idioma. El resultado es una fiesta de sonidos que nada tiene que ver con la realidad pero que les hace reír a todos a carcajadas, siempre desde el cariño. "Te amo tanto mi amor, gracias por ser mi hija", le dijo la puertorriqueña a su pequeñina. Otro momento entrañable de esta familia tan especial. ¡Gracias por compartirlo con nosotros!

