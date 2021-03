Close

Así celebraron Adamari López y Toni Costa los 6 añitos de su hija Alaïa La hija de la conductora puertorriqueña y el bailarín español cumplió este jueves 6 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Adamari López compartía emocionada en su programa Un nuevo día –hoy conocido como hoy Día– en septiembre de 2014 que estaba embarazada. "Compartir muchos momentos con el público en mi vida ha sido parte de mi desarrollo artístico durante los últimos 36 años. Ustedes me han visto crecer profesionalmente y pasar lindos y duros momentos de mi vida personal. Hoy es un día en el que quiero compartir con todos la felicidad que me ha regalado la vida. Le he pedido tanto a Dios por la bendición de ser madre y como el tiempo de Dios es perfecto quiero dejarles saber que esa bendición me ha llegado y estoy embarazada", expresó con lágrimas en los ojos en su momento la carismática conductora, quien tiene más de 5 millones de seguidores solo en Instagram. Este jueves, esa bebé tan esperada y deseada por sus papás cumplió 6 añitos de vida y, como no podía ser de otra forma, sus progenitores celebraron este día de una forma muy especial. Tanto la que fuera villana de exitosas telenovelas como su pareja, el bailarín español Toni Costa, acudieron a las redes sociales para dedicar emotivos mensajes a la cumpleañera. La primera en hacerlo fue la también actriz puertorriqueña, quien acompañó sus palabras de una tierna imagen en la que posa con la carismática pequeña desde el jardín de su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Happy bday princesa de mami. Que dicha ser tu mamá Alaïa. Amo cada momento a tu lado, riendo, aprendiendo, viéndote crecer (demasiado rápido), jugando contigo. Eres mi mayor alegría. Dios me permita acompañarte y celebrar contigo muchos años más. Feliz cumpleaños Alaïa", escribió la protagonista de la miniserie de Telemundo La suerte de Ada. Toni, quien formará parte de la nueva temporada de Mira quién baila, no se quedó atrás y también compartió un vídeo en Instagram en el que recopila diferentes imágenes de la cumpleañera, incluyendo sus primeros días de vida. "Felicidades mi princesa Alaïa. Mami y yo estamos tan y tan felices de tenerte y de celebrarte este día. Te amamos con locura y te seguiremos celebrando la vida hasta el fin de nuestros días", fueron las emotivas palabras con las que el bailarín acompañó la grabación.

