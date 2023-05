Adamari López y su exsuegra más unidas que nunca El bienestar de Alaïa, es lo primero, por eso Adamari López y su exsuegra mantienen una relación de amor y respeto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda alguna uno de los eventos más significativos en estos últimos días ha sido la primera comunión de Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa. Para la gran celebración, la pequeña estuvo acompañada de amigos cercanos y familiares. De hecho, la familia del bailarín viajó desde España para presenciar el momento en que Alaïa recibía el sacramento de la primera comunión. Tras celebrar en una divertida recepción en Miami, la madre de Costa, Doña Carmen se quedó unos días más en la Ciudad del Sol y acompañó a su hijo y a López a presenciar las actividades de su nietecita Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez y Doña Carmen Adamari Lopez y Doña Carmen en un partido de Alaïa | Credit: Cortesía para People en español De hecho, durante un partido de fútbol de la nena, nuestro lente captó a López y a Doña Carmen abrazadas y contentas. Imagen que deja más que claro que a pesar de que Costa y López ya no tienen una relación sentimental, eso no impide que la familia esté unida y apoyando con respeto y amor a Alaïa. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y su exsuegra más unidas que nunca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.