Adamari López y Chiquibaby se emocionan hasta las lágrimas. ¿Cuál fue la razón? Las presentadoras no se pudieron contener al escuchar la emotiva historia de su colega Vanessa Hauc. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Convertirse en madres ha sido un sueño cumplido para Adamari López y Chiquibaby, que tuvieron que enfrentar un proceso difícil para concebir, pero desde que sus nenas llegaron al mundo, admiten que la vida les sonríe enormemente. Las presentadoras no cesan de presumir a sus retoños y compartir íntimos y preciados momentos de sus hijas con sus seguidores. Chiquibaby, quien dio a luz a su pequeña Capri Blu, a finales de agosto, está disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida, sin descartar la posibilidad de darle un hermanito o hermanita a su primogénita, algo que Adamari deseaba para su querida Alaia, pero que desafortunadamente no ha podido ser de manera natural. Por eso, cuando su colega Vanessa Hauc compartió la historia de adopción de su segunda hija, Zuri, la puertorriqueña no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. Vanessa abrió su corazón en Hoy Día [Telemundo] y habló honestamente sobre el proceso que realizó para convertirse en madre de Zuri. Los emotivos detalles hicieron que las presentadoras irrumpieran en llanto y mostraran su solidaridad y cariño hacia su colega. "Estamos aquí llora y llora", expresó Adamari, quien no negó su deseo de tener otro hijo. "Papá Dios no me lo regaló, así que siempre he pensado en esto [la adopción] como una opción. Qué bendición tan grande que Vanessa tiene la oportunidad de tener esa bebita en sus brazos junto a su esposo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como nueva mamá, Chiquibaby no pudo dejar pasar desapercibido el amor que la periodista irradia por su bebé. "Ese amor se le nota", aseguró. Me conmueve mucho porque ser mamá es algo muy bonito. Yo apenas lo estoy viviendo. La valoro y la admiro porque es algo que no tiene palabras". Durante la entrevista realizada por la periodista Rebeka Smyth, Vanessa admitió que la vida ha tomado nuevas prioridades con la llegada de Zuri, a 26 años de haberse convertido en madre por primera vez. "La maternidad es una experiencia tan profunda, tan distinta y que exige tanto de ti, que te transforma. Tú eres antes y después de ser mamá. Me siento tan agradecida con la vida de poder volver a tener esta experiencia", expresó Vanessa. "Ya se me había olvidad cómo era lo de ser mamá". La presentadora de 44 años, y su esposo tomaron la decisión de adoptar por recomendación médica y ahora son los felices padres de la princesa que se ha robado los corazones de todos los miembros de la familia. "La bebé nos vio e inmediatamente sonrió. Vio a mi esposo y le abrió los brazos. Fue una conexión instantánea, fue como: ¡wow! Esta es nuestra hija. Y no cabe la menor duda, esto tenía que ser así", confirmó.

