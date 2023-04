Adamari López, de Telemundo a la Casa Blanca Adamari López y su hija Alaïa fueron invitados al evento de pascua que se celebra cada años en la Casa Blanca, ¡mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alaïa ya es toda una celebridad, tanto, que la pequeña fue invitada al evento anual The White House Easter Egg Roll en la Casa Blanca en Washington DC., acompañada de su madre, Adamari López, la pequeña disfrutó con diversos niños al encontrar los huevos escondidos en el jardín de la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill Biden . Adamari Lopez y Alaia White House Easter Egg Roll Credit: Instagram/Adamari Lopez La búsqueda de huevos de pascua, es una de las tradiciones más antiguas que se lleva a cabo en la mansión. La hija de la escritora, actriz y presentadora no fue la única invitada de honor, Gennaro el hijo de Francisca también estuvo presente en la divertida festividad. Adamari Lopez y Alaia White House Easter Egg Roll Credit: Instagram/Adamari Lopez Costa y su hija viajaron de México a Washington tras gozar en la boda de Alix Aspe en Ciudad de México, en donde madre e hija disfrutaron con los excompañeros de López. Adamari Lopez y Alaia White House Easter Egg Roll Credit: Instagram/Adamari Lopez Adamari fue despedida de la cadena Telemundo el jueves pasado. "Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", comenzó compartiendo la también actriz. "Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", finalizó su mensaje.

