¡Alaïa Costa vuelve a robarse el show de Adamari, su mamá! La esposa y la hija de Toni Costa realizaron un live en instagram junto a la experta de belleza Mariela Bagnato. Por más que querías seguir sus instrucciones, ¡nuestros ojos terminaban mirando a Alaïa! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López hizo un tutorial de maquillaje en su live de instagram con la blogger experta en belleza Mariela Bagnato. ¡Su pequeña Alaïa no quiso perderse el show! Sin separarse del lado de su mamá, con una diadema rosa que le envolvía la cabeza, la nena siguió al pie de la letra las instrucciones de la experta y sin quitar ojo a cada movimiento de la famosa conductora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Pero a medida que el tutorial avanzó, la hija de Adamari y Toni Costa se fue poniendo seria de aburrimiento, tanto que la maestra del tutorial le advirtió “¡no te aburras Alaïa que ahora pronto llega lo divertido para ti!”. Pese a todo, la niña se ausentó durante un ratito, aunque también terminó perfectamente maquillada, tan linda y profesional como la que más… Image zoom IG Adamari Lopez En un momento determinado del tutorial, Adamari tuvo que recurrir a los músculos de su esposo para abrir una base de maquillaje que se le resistía a la popular conductora. ¡El llegó presto a ayudar a sus damiselas en apuros tan pronto escuchó su llamada! Image zoom Recientemente, la pequeña Alaïa Costa López lanzó su propio canal de youtube y en su primer video, guiada por su papá, realizó una serie de ejercicios donde mostraba sus abdominales y enumeró todas sus aficiones extraescolares: gimnasia, equitación, hip-hop, música, tenis y hasta clases de cocina. Esta fue la forma en que Alaïa presentó su primer video: “Hola amigos… Soy Alaïa y hoy quiero darles la bienvenida a mi canal ALAÏATUBE”. El clip ya alcanzó casi los cien mil vistos. Una estrella desde que nació, la popularidad de Alaïa va en aumento. Este fue su segundo video: “Hola amiguitos… Así celebramos las pascuas con mi mami y papi”. De lo que estamos seguros es que en el seno de esta televisiva familia, ha nacido una estrella. Advertisement

