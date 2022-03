¡Adamari y Toni Costa celebran por todo lo alto el séptimo cumpleaños de Alaïa en Cancún! Tras el maravilloso posado de Ada junto a su hija, Toni y su expareja compartieron fiestón, aunque de momento, ni aparecieron juntos, ni se mencionaron en sus historias de IG. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Juntos pero no revueltos! Se viven unos días algo tensos entre Adamari López y Toni Costa tras la detallista celebración que el ex de la conductora ofreció a su novia, Evelyn Beltrán, y el posible rifirrafe entre la mamá de Alaïa y su yaya Carmen, quien finalmente no acudió al espectacular cumpleaños de la pequeña celebrado este fin de semana en Cancún, un festejo digno de una reina. Aunque Adamari y Toni compartieron imágenes del evento en sus respectivas historias, esta vez no aparecieron juntos, al menos de momento en sus historias, y tampoco se mencionaron el uno al otro como hicieron en anteriores ocasiones al hablar de Alaïa. Desde su feed, Adamari se preguntaba: "¿Quién guarda la calma en los momentos difíciles?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así anunciaba el papá de la cumpleañera, su llegada a México: "Ya llegué a Cancún para celebrar el cumpleaños de Alaïa, siete añitos este fin de semana, con amiguitos con familia… El agua está congelada y no se va a meter nadie, pero el hotel es espectacular por dentro, es un sueño", recalcó el bailarín español, quien triunfa ahora con sus clases multitudinarias de zumba. Antes, Adamari compartió un bellísimo posado con la niña de sus ojos: Adamari Alaïa Cumpleaños Credit: @habiaunavezunafoto_ "Mi princesa Alaïa hoy cumplió siete años y cuanta felicidad has traído a mi vida" y finalizó reconociendo: "Estos han sido los mejores siete años de mi vida a tu lado". Desde la espectacular fiesta en honor a su pequeña en México, Adamari compartió un clip sentada junto a ella para cantarle el cumpleaños feliz frente a una enorme bengala sobre un plato de deliciosos donuts. Alaïa feliz en su fiesta, fue algo que también publicó Toni, quien añadió imágenes de su hija sobre un escenario donde la audiencia felicitaba a su hija a pleno pulmón. Además, una imagen de una sala de fiestas llena de adultos se divertía bajo un cartel luminoso donde podía leerse: "Feliz cumpleaños, Alaïa". Alaía Cumpleaños Credit: IG Adamari López Alaía Cumpleaños Credit: IG Toni Costa Alaía Cumpleaños Credit: IG Toni Costa Alaía Cumpleaños Credit: IG Toni Costa Es el primer cumpleaños de la niña en que uno de sus progenitores rehízo su vida y su nueva relación se hizo pública. Lo clave es que tanto Adamari como Toni tienen claras sus prioridades y han afirmado en todo momento que el bienestar de su hija es lo más importante en sus vidas. ¡Felicidades Alaïa!

