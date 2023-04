Adamari López y Toni Costa, los papás más orgullosos en la sesión de fotos de la primera comunión de su hija La sesión fotográfica tuvo lugar en una suite del emblemático Hotel Biltmore. La niña de 8 años lució como toda una princesa con su vestido de primera comunión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Toni Costa en la sesión de fotos de la primera comunión de su hija | Credit: Instagram Cool Corner Events; Instagram Adamari López Se acerca una fecha muy especial para Adamari López y Toni Costa como papás de Alaïa: la primera comunión de su hija, quien hace tan solo unas semanas cumplía 8 añitos. La conductora puertorriqueña y el bailarín español, quienes concluyeron en 2021 su relación de pareja, llevan meses organizando el que será un día inolvidable en la vida de la pequeña. La celebración tendrá lugar en el emblemático Hotel Biltmore, localizado en la zona exclusiva de Coral Gabes, Florida. "Es un lugar emblemático en Miami y nos da muchísima emoción poder venir y hacerlo aquí. Me parece que la estructura del lugar va con el evento", contaba Adamari a principios de marzo a través de su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores. Hasta allí se desplazaron este martes los orgullosos papás para acompañar a su hija en la sesión de fotos previa a la primera comunión en la que Alaïa lució por primera vez su vestido de primera comunión. Adamari Adamari López y Toni Costa en la sesión de fotos de su hija | Credit: Instagram Adamari López "Miren qué belleza, miren qué espectáculo… En esta suite estamos tomando las fotos de Alaïa", contó Adamari a través de sus historias de Instagram mientras mostraba imágenes del lugar. La relación entre la presentadora y el bailarín es tan cercana y amistosa que Adamari no dudó en convertir al orgulloso papá en el protagonista de una de sus historias de Instagram. Adamari López Toni Costa en la sesión de fotos de su hija | Credit: Instagram Adamari López "Ahí está papá tomando todos los detalles y él está haciendo sus propias fotografías", comentó la presentadora mientras grababa al que fuera concursante de La casa de los famosos 2. A modo de aperitivo, Adamari compartió algunas imágenes del detrás de cámaras de la sesión de fotos en las que se puede apreciar cómo lucirá la niña en este día tan especial para ella. Adamari López Credit: Instagram Adamari López Adamari López Credit: Instagram Cool Corner Events Alaia Credit: Instagram Cool Corner Events SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto la conductora como el bailarín estuvieron pendientes en todo momento de su hija, demostrando una vez más que lo más importante para ambos es su bienestar y felicidad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López y Toni Costa, los papás más orgullosos en la sesión de fotos de la primera comunión de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.